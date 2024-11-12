Фернандо Алонсо: Я был близок к переходу в Red Bull в 2008 году

Aston MartinДвукратный чемпион Формулы 1 и действующий гонщик заводской команды Aston Martin в чемпионате мира Фернандо Алонсо признал, что был близок к переходу в Red Bull, однако не решился на этот шаг и не стал пилотом одной из самых успешных команд Формулы 1.