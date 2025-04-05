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Валерий

Закарпатские венгры проживающие в Закапатской области, имеют венгерское гражданство. Поэтому Орбан не должен допускать своих граждан до участия в принудительной мобилизации в ряды терпящих поражение ВСУ. Последствия для них могут стать непоправимыми.