Mash: Renault Symbol, на котором могли передвигаться террористы, остановили в Брянской области

Зоя Копань

Ну вот наше правительство и дождались зверств от ценных специалистов, при нашей дырявой государственной границе, это же просто звери из средневековья, у них не жалости ни сострадания нетеще при рождении, особенно к нам русским и народам нашей страны! Ну наконец то в СМИ наши депутаты начали только заикаться об смертной казни! Нашу страну спасёт от Средневековой Средней Азии только визовый режим с отпечатками! А соглашение с Таджикистаном заканчивается в 2024 году, но они мечтают его продлить, если народ прямо сейчас после этого террора не будет бить во все набаты, что нужно не продлять это соглашение то воз останется там же!