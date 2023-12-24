Глава МО Турции Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне ожесточенных боев с РПК

Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер приехал на государственную границу с Ираком. Он сделал это на фоне ожесточенных боев, которые происходят там с формированиями боевиков, относящихся к Рабочей партии Курдистана (РПК).
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