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Глава МО Турции Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне ожесточенных боев с РПК

Глава МО Турции Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне ожесточенных боев с РПК

Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер приехал на государственную границу с Ираком. Он сделал это на фоне ожесточенных боев, которые происходят там с формированиями боевиков, относящихся к Рабочей партии Курдистана (РПК).

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