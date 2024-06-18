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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас проводит 100-ю неделю в топ-5

Алькарас проводит 100-ю неделю в топ-5

21-летний Карлос Алькарас в понедельник начал сотую неделю в топ-5 рейтинга ATP.  Испанец дебютировал в пятерке 25 июля 2022-го (после поражения в финале Гамбурга) и с тех пор из нее не выпадал.

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