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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеа – пятый чемпион турнира ATP, родившийся не раньше 2005-го

21-летний Артур Жеа выиграл турнир ATP 250 в Лос-Кабос. В первом финале в карьере он обыграл Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:4.

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