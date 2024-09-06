Ghostrunner 2 получила бесконечный мото-режим Издатель 505 Games и разработчик One More Leve...

Ghostrunner 2 получила бесконечный мото-режимИздатель 505 Games и разработчик One More Level сегодня выпустили долгожданный режим Endless Moto для Ghostrunner 2 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, предлагая новые способы насладиться игрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)