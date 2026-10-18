Американские покупатели возмущены: ритейлеры внедряют цифровые ценники и ИИ-алгоритмы, которые меняют цены на полках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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При капитализме одна задача, как можно крупнее ободрать покупателей, с ИИ или без ИИ. У нас без ИИ хорошо с этим справляются, под видом нормального продукта продают всякое дерьмо. Где вы видели, чтоб при капитализме на первом месте была бы забота о людях?
тема понятна, - "с развитием искусственного интеллекта и больших данных появляется шанс создать систему, которая будет моделировать и корректировать распределение ресурсов в реальном времени, постепенно уточняя расчёты по мере накопления информации" (Вассерман, если чО). и не только он. в этой "ботве" надо правильно понимать, в чьих руках этот инструмент. всё как всегда, - либо "инструмент" работает на общее благо, формируя развитие ресурса, его распределение и разумное использование, либо он работает на частный капитал единичной выборки, обирая большинство в пользу меньшинства. но это и есть капитализЬм, детка!