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Террористы врали на допросе, у них были сообщники в «Крокусе»

Террористы врали на допросе, у них были сообщники в «Крокусе»

 Вчера 8,3K прочитали Террористическая атака на «Крокус сити холл» планировалась и корректировалась издалека, а ее исполнители имеют боевой опыт и действовали сообща.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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8 час.
НН
Надежда Никитина
То, что сторонники внутри персонала были даже нет сомнений. Здание не могла вспыхнуть за 15 минут как свечки. Значит были закладки, а как тут без внутренних &quot;помощников&quot;. Закладывали по тихому не один раз под предлогом какого то инвентаря или еще чего нибудь. Но, и легко горючие материалы из чего был построен этот сарай тоже сыграли свою роль (все на этот счет было проверено теми внутренними работничками), так же как и все другие дала с пожарной безопасностью и закрытыми дверями. Хорошо подготовились к показательной казни людей. ТВАРИ.
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5 час.
sa
svet alex
Надеюсь, что расследование будет проходить тщательно и не только внешне , но и внутренне и в стране, и внутри крокус холла.
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3 час.

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