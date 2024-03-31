Террористы врали на допросе, у них были сообщники в «Крокусе»

НН

Надежда Никитина

То, что сторонники внутри персонала были даже нет сомнений. Здание не могла вспыхнуть за 15 минут как свечки. Значит были закладки, а как тут без внутренних "помощников". Закладывали по тихому не один раз под предлогом какого то инвентаря или еще чего нибудь. Но, и легко горючие материалы из чего был построен этот сарай тоже сыграли свою роль (все на этот счет было проверено теми внутренними работничками), так же как и все другие дала с пожарной безопасностью и закрытыми дверями. Хорошо подготовились к показательной казни людей. ТВАРИ.