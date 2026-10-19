Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней после избиения 15-летним подростком. Следком возбудил дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть по неосторожностиГлава федерального Следкома запросил у своих калужских подчиненных доклад о ходе расследования гибели в Калуге 46-летнего мужчины после избиения 15-летним подростком.
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