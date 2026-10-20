Бывший глава Автономного совета по развитию Ладакха призвал правительство Индии официально перестать использовать топоним Аксай-Чин для занятой Китаем территории и переименовать ее в Аксай-Хинд (Аксай Индийский), пишет 20 октября газета The Economic Times.
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