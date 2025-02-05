Укрпочта автоматизировала сортировку всех посылок в Украине и на это было потрачено более 1 млрд гривен

В Николаеве и Запорожье «Укрпочта» установила последние в Украине линии сортировки посылок. Сейчас 100% посылок сортируются и обрабатываются на авто- и полуавтоматических линиях, которые были созданы в Украине.
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