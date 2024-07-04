За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 08-20 в поселке Лежнево на улице Дорожная 61-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» совершил наезд на идущую навстречу по середине проезжей части 85-летнюю женщину, которая с сочетанной травмой госпитализирована в больницу.
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