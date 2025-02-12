Женщинам указали на причины боли внизу живота

Гинеколог Волкова: Резкая боль внизу живота может возникать при миоме и спайках Боль внизу живота, особенно если она возвращается после окончания действия обезболивающих препаратов, нельзя игнорировать, предупредила гинеколог Екатерина Волкова.
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