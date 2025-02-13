Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Зажало в лифте: двух человек ищут под завалами в шахте в Соликамске

Зажало в лифте: двух человек ищут под завалами в шахте в Соликамске

В шахте в Соликамске произошло обрушение породы. Под завалами могут находиться два человека.Утром 13 февраля в шахте СКРУ-3 "Уралкалий" в Соликамске произошло обрушение породы — обвалился ведущий на поверхность грузовой тоннель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх