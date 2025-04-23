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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» выиграл 3 дерби с «Интером» за сезон в третий раз в истории

Сегодня команда Сержиу Консейсау одержала победу со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Италии (первая игра – 1:1).

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