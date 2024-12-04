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Береговой ракетный комплекс NMESIS заступает на службу

Береговой ракетный комплекс NMESIS заступает на службу

Церемония ввода в эксплуатацию первых БРК NMESIS, 26 ноября 2024 г.Корпус морской пехоты США завершил испытания новых береговых ракетных комплексов NMESIS и официально вводит их в эксплуатацию.

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