Сына чеченского миллиардера, напавшего на полковника полиции, отпустили из-под ареста. Вот уж точно, богачам закон явно не писан.
Избил полковника полиции, сел и сразу вышел: Сына олигарха выпустили из СИЗО
Комментарии
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А
Александр24
Это в Америке запросто пристрелили бы, а у нас потом хрен отпишешься, даже если ты полковник.
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9 час.
Сергей Алексеев
Вот тут и кроется власть денег и слабость закона, кто возбуждал дело по чьему заявлению...? Ушло заявление и нет дела, то есть не было преступления не будет наказания, а если бы в законе дела возбуждались не по заявлению, а по факту преступлени́я, то и забрать заявление, замять дело было бы невозможно. Вот такое изменение в законодательстве и нужно требовать от депутатов.
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3 час.
Sergey
и опять нам будут говорить о законе, который один для всех..... деньги решают ВСЕ!
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3 час.
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