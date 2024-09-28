Избил полковника полиции, сел и сразу вышел: Сына олигарха выпустили из СИЗО

Это в Америке запросто пристрелили бы, а у нас потом хрен отпишешься, даже если ты полковник.

Сергей Алексеев

Вот тут и кроется власть денег и слабость закона, кто возбуждал дело по чьему заявлению...? Ушло заявление и нет дела, то есть не было преступления не будет наказания, а если бы в законе дела возбуждались не по заявлению, а по факту преступлени́я, то и забрать заявление, замять дело было бы невозможно. Вот такое изменение в законодательстве и нужно требовать от депутатов.