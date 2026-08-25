Вьетнамский фондовый рынок может привлечь до $4,3 млрд пассивных инвестиций после апгрейда статуса

Согласно аналитическому отчету SSI Securities, опубликованному 25 августа 2026 года, рынок акций Вьетнама способен аккумулировать более $4,28 млрд в виде притока пассивных инвестиционных фондов к сентябрю 2027 года в рамках оптимистичного сценария.
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