МИД КНР: Грузоперевозки Китай-Европа приносят пользу народам 

С начала 2024 года из Китая уже отправлено более 10 тыс.грузовых поездов по международным железнодорожным маршрутам Китай-Европа, что продемонстрировало огромный потенциал китайского проекта для способствования развитию стран, расположенных вдоль маршрутов.