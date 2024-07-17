МИД КНР: Грузоперевозки Китай-Европа приносят пользу народам 

С начала 2024 года из Китая уже отправлено более 10 тыс.грузовых поездов по международным железнодорожным маршрутам Китай-Европа, что продемонстрировало огромный потенциал китайского проекта для способствования развитию стран, расположенных вдоль маршрутов.
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