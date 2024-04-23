Советской фирме грамзаписи исполнилось 60 лет: топ-10 пластинок «Мелодии»

«Бременские музыканты», Чайковский, Григорий Соколов, «Алиса в Стране чудес» — в день рождения «Мелодии» ее менеджер Карина Абрамян составила для «Сноба» свой топ-10 пластинок знаменитой фирмы грамзаписи.
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