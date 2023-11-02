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Всё, украинского кина не будет... Печеньки закончились

Всё, украинского кина не будет... Печеньки закончились

Юрий Кот   Многие сегодня цитируют обложку "TIME", пытаясь разложить очевидное.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Спасибо! Все будет хорошо
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2 д.
Sergiy Che
&quot;Да, начало кампании было у нас не самым удачным....&quot; ©   - Да эт же наша извечная тактика же!! Типа как обычно: сперва прут тевтоны-крестоносцы и Псков и Изборск уже захватили и.... тут приходит Саша Невский и выписывает ледовой бзды! (И ужо никто никуды не идёть в тот &quot;дранг нах остен&quot;))) Потом Карла 12 прям под Полтавой громит все хвалёные полки новаго образца Петруши и потом всех союзников России - ляхов-немцев мочит! Уже и сцыкливый Мазепа изменил Петру и к Карле перебежал - всё хана Петру....  Но тут Петя с пацанами приходит под Полтаву выписывает немерянной бзды и мочит потом Швецию, отбирая ранее веками отжатые земельки, которая после сего навсегда забывает о том, что когда то там какое то военно-политическое значение в Европах имела!! Ну так же Наполеон с посжигаемой Москвой сперва со своей &quot;великой армией&quot; начинал так, шо все только на него тогда ставили и чё?? Где тот Наполеон после &quot;русской кампании&quot;?!)) Гитлер опять же сталинскую хвалёную &quot;непобэдимую и легендарную&quot; РККА в 1941 п...здячит так шо только пух и пёрья - миллионы в плен, все танки - самолёты не успев зачастую взлететь или выйти из ангаров на западных границах или уничтожены или попали к немчуре! А оная немчура уже мобильно прёт к Волге - Кавказу (где горцы в спину той РККА бьют наравне с крым. татарами), к Москве, Ленинград уже в глухой блокаде народ хоронить не успевает! Все уже думают &quot;кирдык совесткой России...&quot;  но тут на некадровых добровольцах призванных от станков, с полей, а то и со школьных парт собирают новые дивизии ополчения, бабы копают новые укрепления взамен взятых, дети встают к станкам взамен ушедших на фронт и кирдык вашему 3 рейху - очередной (какой там по счёту? - &quot;дранг нах остен&quot; - опять в жопе!!))  И народ уже как то ли шутку, то ли как мудрость-притчу говорит: - &quot;Есть такая традиция: раз в столетие собираться всем Западом на Россию, идти толпой сообща... Огребать от русских снова немерянной бзды и затихать ишшо лет на сто, пока бзда полученная не подзабудется - порванные сраки ветеранов прошлого нашествия в могилках в основной массе не упокоятся! Традиция!&quot; 😜
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