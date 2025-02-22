Число циклонов в Атлантике может увеличиться

Согласно исследованию Университета Рединга, в ближайшее десятилетие количество тропических циклонов в Атлантике может удвоиться, а в Восточной части Тихого океана увеличиться более чем на треть по сравнению с 1970-ми годами.
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