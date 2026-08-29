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Татар-информ

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Казань принимает участие в конкурсе «Семейная столица России»

Казань принимает участие в конкурсе «Семейная столица России»

Федеральные эксперты прибыли в Казань для оценки семейной инфраструктуры города в рамках всероссийского конкурса «Семейная столица России».

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