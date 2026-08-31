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Царьград

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Наш ИИ опережал Америку и Китай на десятилетия. Кто нажал на тормоза? Горький ответ генерал-майора

Наш ИИ опережал Америку и Китай на десятилетия. Кто нажал на тормоза? Горький ответ генерал-майора

Москва, конец восьмидесятых, обычная квартира, а внутри – два автоматчика у дверей, чёрная "Волга" у подъезда и седой учёный, который не имеет права даже за хлебом выйти без охраны.

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