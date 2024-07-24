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Старт отборочного этапа "Игр ГТО - 2024" состоится 26 июля во Дворце спорта Магадана

Старт отборочного этапа "Игр ГТО - 2024" состоится 26 июля во Дворце спорта Магадана

Отборочный этап "Игр ГТО - 2024" стартует 26 июля во Дворце спорта на Парковой улице, 18. Организаторы представили подробное расписание соревнований: торжественное открытие состоится в пятницу в 14:00, после чего начнутся испытания, которые продлятся до 18:00.

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