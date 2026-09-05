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В АПЛ появился 5-й игрок с 100+ матчами за 3 клуба

В АПЛ появился 5-й игрок с 100+ матчами за 3 клуба

5 сентября в АПЛ состоялся матч 3-го тура, в котором «Фулхэм» принимал «Кристал Пэлас» и уступил со счетом 2:3.

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