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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новый маслозавод за 17 млрд на Алтае сможет перерабатывать до 400 тысяч тонн семян

Новый маслозавод за 17 млрд на Алтае сможет перерабатывать до 400 тысяч тонн семян

По словам Томенко, его оборот может составить до 10 млрд рублей по текущим ценам Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал подробности будущей постройки маслоэкстракционного завода в селе Леньки Благовещенского района.

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