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Полный привод и компактные габариты: МАЗ представил новую пожарную машину

Полный привод и компактные габариты: МАЗ представил новую пожарную машину

В рамках международной выставки «Комплексная безопасность — 2026» состоялась важная премьера. Белорусское предприятие «Пожснаб» совместно с Минским автозаводом впервые продемонстрировали общественности пожарную автоцистерну 3,0−40/4 (4372) на абсолютно новом шасси МАЗ-4372.

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