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Неделя началась со снижения цен на нефть на фоне новостей из сектора Газа

Неделя началась со снижения цен на нефть на фоне новостей из сектора Газа

Неделя началась со снижения цен на нефть на фоне новостей из сектора Газа Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились в начале торгов 12 февраля на азиатских площадках после заявления Израиля о завершении серии ударов на юге сектора Газа.

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