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"Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Порту" в первом туре группового этапа ЛЧ

"Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Порту" в первом туре группового этапа ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над португальским «Порту» в первом туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

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