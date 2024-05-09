Русские хакеры "Килобайт V" разместили на украинских сайтах цитату Путина

Знаменитые русские хакеры оригинально поздравили с Днём Победы жителей Украины.Хакеры группировки "Килобайт V" взломали сайты украинских вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 Мая — Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов.