Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС, если они не освободят всех заложников

Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС, если они не освободят всех заложников

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это «последним предупреждением».

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