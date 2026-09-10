Проба 2
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Проба 2

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17 историй из спальных районов, где даже дворы окутаны особым теплом

17 историй из спальных районов, где даже дворы окутаны особым теплом

По-моему от слова «двор» всегда веет чем-то добрым и светлым. Детскими воспоминаниями, запахом маминых пирожком, криками «Скинь попить» или даже общими дворовыми питомцами.

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