17 историй из спальных районов, где даже дворы окутаны особым теплом

По-моему от слова «двор» всегда веет чем-то добрым и светлым. Детскими воспоминаниями, запахом маминых пирожком, криками «Скинь попить» или даже общими дворовыми питомцами.
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