Татьяна Монтян: Байден снова называет Си диктатором, а тот все еще не возмущается. Какие умные переговоры!

Байден провел сольную пресс-конференцию после четырехчасовых переговоров с Си Цзиньпином. В конце пресс-конференции его спросили, придерживается ли он по-прежнему мнения, что Си является диктатором, о чем он сказал в июне.
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