GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Гыы это смешно или грустно? (К тому же в России худо-бедно решает эту проблему с помощью масштабной миграции, которая...Татьяна Монтян: У...
  • Ильдус Мамлеев
    То что останется от Украины, может быть и вступит в ЕС.Николай Азаров: У...
  • Svetlana Kuzmina
    «Проводить подобное сравнение невероятно неуместно».                             Интересно, почему? Не потому ли, что...Снежана Егорова: ...

Татьяна Монтян: Байден снова называет Си диктатором, а тот все еще не возмущается. Какие умные переговоры!

Татьяна Монтян: Байден снова называет Си диктатором, а тот все еще не возмущается. Какие умные переговоры!

­Байден провел сольную пресс-конференцию после четырехчасовых переговоров с Си Цзиньпином. В конце пресс-конференции его спросили, придерживается ли он по-прежнему мнения, что Си является диктатором, о чем он сказал в июне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх