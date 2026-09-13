Каррик отреагировал на слова Андерсона о «королях Манчестера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик перед дерби с «Манчестер Сити» прокомментировал слова нового полузащитника «горожан» Эллиота Андерсона, который назвал «Сити» королями Манчестера.
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