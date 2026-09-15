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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-49-я ракетка мира Кория: «Если я не выиграю ни одного турнира до февраля, я уйду из тенниса»

Экс-49-я ракетка мира Федерико Кория объявил о том, что он уйдет из тенниса, если до февраля 2027-го не выиграет турнир.

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