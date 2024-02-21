Уполномоченный Кабардино-Балкарии ответил на вопросы фермеров

Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев принял участие и выступил на отчётном собрании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подворий Кабардино-Балкарии по итогам 2023 года.