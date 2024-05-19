The Hill: все меньше демократов хотят видеть Байдена кандидатом в президенты

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лина любимцева

Чем иметь такого президента как Байден, со своими семейными наркоманскими проблемами, НУЖНО В БЕЛОМ ДОМЕ ПОСАДИТЬ ТРЯПИЧНУЮ КУКЛУ. У куклы ни проблемных родственников нет, ни зарплату платить кукле не придется!! Экономия! И финансов, и нервов...