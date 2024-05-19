Global Look Press/Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos Все меньше демократов хотят видеть действующего американского лидера Джо Байдена кандидатом в президенты.
The Hill: все меньше демократов хотят видеть Байдена кандидатом в президенты
Комментарии
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лл
лина любимцева
Чем иметь такого президента как Байден, со своими семейными наркоманскими проблемами, НУЖНО В БЕЛОМ ДОМЕ ПОСАДИТЬ ТРЯПИЧНУЮ КУКЛУ. У куклы ни проблемных родственников нет, ни зарплату платить кукле не придется!! Экономия! И финансов, и нервов...
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15 час.
Константин Самарин
Старого маразматика все-равно "переизберут" на второй срок. Уж очень он удобная марионетка в лапах ВПК.
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14 час.
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