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Регион 29

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Школьников в Архангельске впервые пригласили на открытый урок в центр наблюдения за выборами

Около 50 учеников 23-й школы посетили центр общественного наблюдения, где для них провели открытый урок «Разговоры о выборах» и рассказали о работе наблюдателей на избирательных участках.

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