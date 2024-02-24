Царьград Президент России Владимир Путин фактически протянул руку помощи президенту США Джозефу Байдену, политический рейтинг которого продолжает неуклонно падать.
Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила
Комментарии
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Игорь Максаков
У жидо-масонского картеля запланировано всё на сто лет вперёд, кого обуть, а кого одеть!
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11 час.
Игорь Максаков
Путин всё правильно сказал, не обсуждается! После Сталина первый лидер, который практически в одиночку, аккуратно, без потрясений, в белых перчатках топит капиталистическую систему, которая, как и любая нездоровая опухоль на теле должна либо исчезнуть с тела Земли, либо нужно хирургическое вмешательство. Путин проводит терапевтическое лечение и оно проходит успешно, но в случае чего все инструменты для выздоровления у него есть! Респект ему!
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11 час.
Аркадий Цыганов
Трамп догадлив)))
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4 час.
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