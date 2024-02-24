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Спички - не игрушка

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Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Царьград Президент России Владимир Путин фактически протянул руку помощи президенту США Джозефу Байдену, политический рейтинг которого продолжает неуклонно падать.

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Комментарии
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Игорь Максаков
У жидо-масонского картеля запланировано всё на сто лет вперёд, кого обуть, а кого одеть!
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11 час.
Игорь Максаков
Путин всё правильно сказал, не обсуждается! После Сталина первый лидер, который практически в одиночку, аккуратно, без потрясений, в белых перчатках топит капиталистическую систему, которая, как и любая нездоровая опухоль на теле должна либо исчезнуть с тела Земли, либо нужно хирургическое вмешательство. Путин проводит терапевтическое лечение и оно проходит успешно, но в случае чего все инструменты для выздоровления у него есть! Респект ему!
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11 час.
Аркадий Цыганов
Трамп догадлив)))
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4 час.

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