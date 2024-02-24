Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Игорь Максаков

Путин всё правильно сказал, не обсуждается! После Сталина первый лидер, который практически в одиночку, аккуратно, без потрясений, в белых перчатках топит капиталистическую систему, которая, как и любая нездоровая опухоль на теле должна либо исчезнуть с тела Земли, либо нужно хирургическое вмешательство. Путин проводит терапевтическое лечение и оно проходит успешно, но в случае чего все инструменты для выздоровления у него есть! Респект ему!