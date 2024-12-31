Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края работают центры по спасению птиц, которые помогли восстановить здоровье почти 1,7 тысячи пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
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