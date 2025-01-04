🎅 Деды Морозы тоже устают. Как, например, этот. Новогодний волшебник выбился из последних сил, пока разносил тысячи подарков ребятишкам, и уже еле стоит на ногах.
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🎅 Деды Морозы тоже устают. Как, например, этот. Новогодний волшебник выбился из последних сил, пока разносил тысячи подарков ребятишкам, и уже еле стоит на ногах.