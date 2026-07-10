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Названы страны, готовые принять домашние матчи российских команд

Названы страны, готовые принять домашние матчи российских команд

Стали известны страны, готовые принять домашние матчи российских команд в случае их возвращения на международную арену.

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