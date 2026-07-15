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Бывший аргентинский судья Кастрилли раскритиковал назначение Эльфата матч Аргентины и Англии: «Он представляет угрозу из-за своей некомпетентности, не соответствует элитному уровню»

Бывший аргентинский арбитр Хавьер Кастрилли критически отозвался об американском судье Исмаиле Эльфате, который будет судить игру 1/2 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией.

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