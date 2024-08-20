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Сдаваться не намерена: Холли Берри решила отобрать сына у бывшего супруга

Сдаваться не намерена: Холли Берри решила отобрать сына у бывшего супруга

Актриса подала новое заявление в суд. Холли требует доверить ей опеку над сыном LEGION-MEDIAХолли Берри официально потребовала, чтобы суд изменил условия опеки над Масео, ее сыном от экс-супруга Оливье Мартинеса.

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