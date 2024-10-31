Континентальная часть Китая будет продолжать облегчать визиты тайваньских соотечественников

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду заявила, что континентальная часть Китая будет облегчать визиты тайваньских соотечественников, призвав администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ устранить препятствия для обменов между обоими берегами Тайваньского пролива.