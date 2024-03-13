Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.
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