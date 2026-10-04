Текслер пообещал Путину достроить метротрам в Челябинске к 2028 году

Губернатор Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал срок окончания работ — 2028 год.
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