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Замдиректора Коэн: ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области

Замдиректора Коэн: ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для того, чтобы обсудить действия в рамках их нападения на Курскую область, в том числе они обсуждают строительство оборонительных сооружений и попытки закрепления ВСУ на территориях РФ.

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