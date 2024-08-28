Замдиректора Коэн: ЦРУ обсуждает с Украиной действия ВСУ в Курской области

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для того, чтобы обсудить действия в рамках их нападения на Курскую область, в том числе они обсуждают строительство оборонительных сооружений и попытки закрепления ВСУ на территориях РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии